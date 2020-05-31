أمير نجران مرحبًا بعودة الموظفين: شكره لمن لازموا ميادين العمل

حثّهم على مواصلة خدمة المنطقة بعد انقطاع مؤقت

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، رسالة إلى جميع الموظفين والموظفات بالمنطقة، بمناسبة رفع تعليق الحضور إلى مقارّ العمل، ابتداء من اليوم.



ورحب أمير المنطقة بعودة الموظفين والموظفات لمواصلة خدمة المنطقة بعد انقطاع مؤقت، واستمرار تقديم عطاءاتهم وتفانيهم بحماسهم المعهود، وبذل قصارى جهودهم وطاقاتهم.



وعبر أمير منطقة نجران عن شكره لمن لازموا ميادين العمل، ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن، في الذود عن ترابه، وحفظ الأمن والصحة، من رجال القوات العسكرية البواسل، وأبطال الصحة الصناديد، مثمّنًا مواقفهم الوطنية والإنسانية.