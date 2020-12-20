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تركها قيد التشغيل ثواني معدودة ثم فوجئ باختفائها عن الأنظار

سرقة مركبة مواطن من أمام أحد المحال التجارية في جدة

رمزية

تتحرى شرطة محافظة جدة والجهات الأمنية عن مركبة من نوع كامري بيضاء اللون، موديل 2006، لوحات (ن ي د/ ٠٨٢٨)، وذلك بعد أن فقدها صاحبها أمام أحد المحال بحي النزهة بمحافظة جدة.



ويقول مالك المركبة إنه نزل من مركبته بعد أن أخطأ بتركها قيد التشغيل ثواني معدودة، وفوجئ باختفائها من أمام المحل؛ فتقدم ببلاغ للجهات الأمنية التي باشرت الحادث، وتولى مركز شرطة النزهة ملف القضية.



فيما ناشد مالك المركبة مَن يعثر عليها أن يتقدم ببلاغ لأي جهة أمنية، أو يتواصل مع مالكها على رقمَي التواصل:

0564473163

0553519137