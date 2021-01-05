شاهد.. ولي العهد يصطحب أمير قطر في جولة بالعُلا

التقطت عدسات الكاميرا صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء أصحابه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في جولة بالسيارة في محافظة العُلا.

وتستضيف محافظة العُلا القمة الخليجية الـ41، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تقام خارج العواصم الخليجية منذ نشأة مجلس التعاون، لتصبح هذه المرة في ضيافة واحدة من أهم المدن والمناطق التاريخية والأثرية في العالم؛ لتسلط الضوء على تلك البقعة الساحرة من المملكة.

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 05:58 PM

شاهد.. ولي العهد يصطحب أمير قطر في جولة بالعُلا

عبدالله البرقاوي

الرياض

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التقطت عدسات الكاميرا صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء أصحابه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في جولة بالسيارة في محافظة العُلا.

وتستضيف محافظة العُلا القمة الخليجية الـ41، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تقام خارج العواصم الخليجية منذ نشأة مجلس التعاون، لتصبح هذه المرة في ضيافة واحدة من أهم المدن والمناطق التاريخية والأثرية في العالم؛ لتسلط الضوء على تلك البقعة الساحرة من المملكة.

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