القاسمي لـ"سبق": توصيات المنتدى الدولي للاتصال "أكسبو" محل التنفيذ دائمًا

في نسخته التاسعة بالشارقة.. وأعلن مناقشة "4" موضوعات للمرة الأولى

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي (أكسبو) في نسخته التاسعة بإمارة الشارقة ينطلق هذا العام بآلية ورؤية جديدة، وموضوعات أكثر مقارنة بالدورات السابقة.

وقال لــ"سبق": "في هذه الدورة رأينا أن نعمل على تعزيز الفائدة العائدة، سواء على إمارة الشارقة كحاضنة لأعمال المنتدى، أو على دول العالم التي تراقب أعمال المنتدى وما يسفر عنه من توصيات".

وأضاف القاسمي: "في أعمال المنتدى ستكون لنا رسالة مختلفة في عناوينها العامة. ففي الدورات السابقة يتم التركيز على موضوع رئيسي واحد فقط، ولكن في هذه الدورة انصب التركيز على أربعة محاور رئيسة ذات علاقة ببعضها. أول هذه الموضوعات التعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال الاتصال الحكومي، وما حققته من نجاحات ومبادرات. والموضوع الثاني تطرقنا فيه إلى أفضل تكنولوجيا حديثة في مجال الاتصال الحكومي، ودورها في تحقيق التطلعات والأهداف المرجوة. وفي الموضع الثالث سلطنا الضوء على الخبرات المعروفة في الاتصال الحكومي على مستوى العالم. ورابعًا تناولنا التجارب الناجحة للأشخاص في برامج الاتصال الحكومي، مع الحرص على ربط هذه الموضوعات بما يعزز الأهداف العامة التي يسعى لها المنتدى".

وأشار الشيخ القاسمي إلى أن هذا "المنتدى يحتوي على فرصة كبيرة لتعزيز جانب الاستفادة في موضوع الاتصال الحكومي، ليس على مستوى إمارة الشارقة وحدها، وإنما على مستوى العالم الذي ينتظر التوصيات التي سيخرج بها المنتدى".

وتابع: "نحن في كل عام، ومع نهاية كل دورة للمنتدى، نحرص على الخروج بتوصيات مهمة، ونحرص أكثر على تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع. وأستطيع التأكيد أن جميع التوصيات في الدورات الماضية كانت محل اهتمام بالتطبيق العملي".