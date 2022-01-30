"خامنئي" يعترف بأن تدهور أوضاع البلاد يعود إلى قرارات خاطئة وليس العقوبات وحدها

انتقد عدم تعاون السلطات مع المنتجين

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم (الأحد) بعض القرارات الاقتصادية الخاطئة التي اتخذت خلال العقد الماضي، معترفاً أنها ساهمت في الأوضاع الصعبة التي تواجهها البلاد على الصعيد الاقتصادي، وليس فقط العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال "خامنئي": "إن قرارات خاطئة ونواقص كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية غير مرضية سجّلتها إيران خلال الفترة بين مارس 2011 وصولاً إلى العام الماضي" وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف خلال لقائه جمعاً من المُنتجين والمسؤولين في الاقتصاد والصناعة: "إن السبب الرئيسي لهذه المشكلات ليس فقط العقوبات، بل أيضا القرارات الخاطئة".

وتابع: "لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر أقل، والنجاحات أكبر".