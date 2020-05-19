إيطاليا: تعليق الدوري مستمر.. وسلوفينيا: سنعود مطلع يونيو

أوضح فينشنزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي، الثلاثاء، أن آمال دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم، في استئناف نشاطه بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، تعتمد على منحنى العدوى بالمرض في الأيام القليلة المقبلة.

وتوقف الدوري الإيطالي في 9 مارس الماضي، وتأمل الأندية في العودة للنشاط منتصف الشهر المقبل لكنها لا تزال في انتظار موافقة الحكومة.

وسجلت إيطاليا، أمس الاثنين، أول حصيلة للوفيات جراء المرض أقل من 100 منذ 9 مارس الماضي.

وقال سبادافورا لوكالة الأنباء الإيطالية: "نتمنى جميعاً استئناف المسابقة في أسرع وقت ممكن، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء مضمون، مثلما قال رئيس الوزراء، في حال انخفاض منحنى العدوى يمكننا التأكد من الموعد المتوقع لاستئناف الدوري، لكن علينا أن نصل إلى هذا الهدف تدريجياً ونتحرك بحذر ومسؤولية"، مضيفاً: "الهدف ليس فقط استئناف الدوري لكن أيضاً استكماله للنهاية".

وصوتت أندية الدوري الإيطالي مطلع الشهر الجاري، على استئناف النشاط في 13 يونيو المقبل، لكن الحكومة مددت منذ ذلك الحين حظرها للأحداث الرياضية حتى 14 يونيو.

من جانبه أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم الثلاثاء استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى في الخامس من يونيو المقبل، بعد تعليق دام شهرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ولم يحدد الاتحاد في البيان الذي أصدره ما إذا كانت المنافسات ستقام خلف ابواب موصدة، مكتفياً بالقول إن "الاتحاد يتوقع أن تتخذ كل الإجراءات لمنع انتشار "كوفيد-19" قبل استئناف البطولة"، لافتاً إلى أن جدولاً مفصلاً للمباريات المتبقية سينشر الأسبوع المقبل.