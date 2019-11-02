النصر يمطر شباك أبها برباعية وضعته بالوصافة

في ختام مباريات الجولة التاسعة من الدوري

تصوير: ماجد البقمي

واصل فريق النصر مسلسل انتصاراته محققًا فوزه الثالث تواليًا بتغلبه على ضيفه فريق أبها برباعية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبفضل هذا الفوز انتزع النصر المركز الثاني رافعًا رصيده لـ17 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق أبها عند 11 نقطة بالمركز التاسع.

بدأ اللقاء بسيطرة نصراوية على مجريات المباراة، ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 8 دقائق فقط على الانطلاقة عبر هدافه عبدالرزاق حمدالله مستغلاً العرضية المثالية من مواطنه نور الدين امرابط؛ إذ أخطأ الحارس والدفاع في تشتيتها؛ لتصل لمسجل الهدف الذي أودعها شباك الضيوف الخالية.

بدا واضحًا بعد هدفه الأول أن صاحب الأرض والجمهور يريد إنهاء المباراة في الشوط الأول من خلال سيطرته المستمرة على الكرة، ومحاولته المتواصلة على مرمى الضيوف التي أثمرت الهدف الثاني بالدقيقة الـ26 إثر مجهود فردي رائع من نورد الدين امرابط الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر كرة بينية متقنة على قدم الكابتن يحيى الشهري، لم يتوانَ في إيداعها داخل شباك عبدالعالي المحمدي.

رفض الهداف عبدالرزاق حمدالله أن يكتفي بهدف واحد في مرمى أبها؛ إذ أضاف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد أن احتسب الحكم المجري فيكتور كاساي ركلة جزاء نتيجة ارتطام الكرة بيد المدافع خالد الخثلان، انبرى لتنفيذها النجم المغربي بكل هدوء وثقة على طريقة الكبار (بانينكا) داخل شباك المحمدي (46).

استمرت سيطرة النصر على اللقاء؛ إذ أحكم قبضته على الشوط الثاني منذ البداية بضغط هجومي كبير وسط تراخي لاعبي الضيوف؛ وهو ما سمح لهم بامتلاك الكرة أكثر، والوصول لمنطقة الجزاء بكل سهولة.

اقترب عبدالرزاق حمدالله من تدوين الهاتريك حينما أطلق قذيفة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء، لكن كرته ابتعدت قليلاً عن القائم الأيمن لمرمى أبها (47).

كاد نور الدين امرابط يزيد من الغلة التهديفية لفريقه حينما انسل من الرواق الأيمن مستغلاً كرة مرتدة من الحارس، لكنه تسرع في تسديدها بالشباك الجانبية (50).

كاد التهديد الأول للضيوف على مرمى براد جونز أن يكون مثاليًا بعد أن مرر سميحان النابت كرة بينية، وضعت سعد بقير في مواجهة المرمى، لكن كرته عانقت الشباك الجانبية؛ لتضيع أخطر فرصة لفريق أبها (52).

في المقابل رد النصر كان حاسمًا بإضافة الهدف الرابع بعد أن استغل بيتروس تمريرة خاطئة من لاعب أبها؛ ليتوغل داخل منطقة الجزاء، ويمرر كرة على طبق من ذهب لنور الدين امرابط الذي تابع الكرة بكل ذكاء في شباك عبدالعالي المحمدي (58).

وواصل النصر سيطرته وتفوقه بالكرات العالية من دون استثمارها؛ إذ أضاع حمدالله فرصة الهدف الخامس حين ارتقى للكرة جوليانو برأسه في غفلة من المدافعين، لكن كرته مرت بسلام (79)، ثم سدد المحترف البرازيلي من خارج المنطقة محاولاً أن يضع اسمه في قائمة المسجلين، لكن كرته علت خارج العارضة (83).