مواطن يعتدي بـ "الفأس" على موظف ببلدية القوز

ألقي القبض عليه وبانتظار إحالته للنيابة العامة

أُصيب موظف ببلدية القوز في محافظة القنفذة، بجرح في الفخذ بعد اعتداء مواطن عليه بـ "فأس" أثناء إزالة تعديات.

وقال رئيس بلدية القوز المهندس عبد الله الزبيدي لـ "سبق" إنه أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة اعتدى مواطن على مراقب الأراضي بالبلدية بـ "فأس"، حيث تم نقله للمستشفى وأجريت له الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى.

وأكد "الزبيدي" أن الأمن تمكن من ضبط المعتدي وبانتظار إحالته للنيابة العامة.

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02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440 08:27 PM

ألقي القبض عليه وبانتظار إحالته للنيابة العامة

مواطن يعتدي بـ "الفأس" على موظف ببلدية القوز

عبدالعزيز الشهري

القنفذة

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أُصيب موظف ببلدية القوز في محافظة القنفذة، بجرح في الفخذ بعد اعتداء مواطن عليه بـ "فأس" أثناء إزالة تعديات.

وقال رئيس بلدية القوز المهندس عبد الله الزبيدي لـ "سبق" إنه أثناء إزالة تعديات في قرية المحاسنة اعتدى مواطن على مراقب الأراضي بالبلدية بـ "فأس"، حيث تم نقله للمستشفى وأجريت له الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى.

وأكد "الزبيدي" أن الأمن تمكن من ضبط المعتدي وبانتظار إحالته للنيابة العامة.

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