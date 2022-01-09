"تعليم عسير" ينظم لقاء عن رفع مستوى أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية

تناول الأدوار التكاملية للمعلمين والمشرفين التربويين وحضره 500 مستفيد ومستفيدة

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، لقاء عن أدوار المعلمين والمعلمات في رفع مستوى أداء الطلاب والطالبات في الاختبارات الدولية، بتنظيم من إدارة التطوير المهني التعليمي "بنات" استفاد منه قرابة 500 مستفيد ومستفيدة وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري.



واشتمل اللقاء الذي قدمه رئيس قسم الموهوبين بتعليم القنفذة الدكتور موسى السلامي، بحضور مشرفي إدارة قياس التحصيل بوزارة التعليم الدكتور عبدالله الدبسي، وندى الزهراني، على عدد من المحاور أبرزها: نبذة عن الاختبارات الدولية" PIRLS، PISA، TIMSS"، وترتيب المملكة في الاختبارات الدولية، وأسباب تدني مستوى بعض الطلاب في الاختبارات الدولية، والأدوار التكاملية للمعلمين والمشرفين التربويين لرفع مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الدولية في ضوء نموذج الفهم العميق.