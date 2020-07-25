"المسند": رفحاء سجلت الخميس أعلى درجة حرارة في العالم

تراجعت الجمعة للمرتبة السابعة عالمياً

سجلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، أول أمس الخميس، أعلى درجة حرارة في العالم بلغت 50 مئوية.

وذكر أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن محافظة رفحاء سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ ٢٤ ساعه الماضية.



وأشار في تغريدة أخرى إلى تراجع محافظة رفحاء من حيث درجة الحرارة إلى المرتبة السابعة عالمياً، أمس الجمعة، حيث وصلت إلى 50.6 مئوية.