ملتقى الجهات الخيرية بمكة ينطلق بمشاركة ٢٥٠ مهتمًّا بالعمل الاجتماعي.. غدًا

"قزاز": يناقش تفعيل الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية السعودية 2030

أكمل مركز التنمية الاجتماعية بمكة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق أعمال ملتقى الجهات الخيرية بمكة المكرمة بعنوان "الشراكة المجتمعية في ضوء رؤية 2030".

وتفصيلاً، تنطلق فعاليات الملتقى غدًا السبت برعاية مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة عبد الله آل طاوي بفندق فوربوينتس، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث الرسمي للملتقى، الدكتور عثمان قزاز، أن الملتقى يهدف إلى الارتقاء بمستوى الشراكة المجتمعية، وتفعيلها، ونشر ثقافتها، وتحسين صورتها، وتشجيع الجهات الخيرية على التوسع فيها، وفتح آفاق تنموية جديدة في المجال الخيري والاجتماعي، وتبادل الخبرات، وتشجيع التواصل.

وقال "قزاز": يقام -بمشيئة الله تعالى- على هامش الملتقى ثماني جلسات حوارية، وأربع ورش عمل تطويرية، يناقش خلالها عددًا من المحاور، ويشارك في تقديم أوراقها نخبة من المهتمين بالعمل الاجتماعي والخيري. كما يضم الملتقى معرضًا مصاحبًا، يعرض المشاركون فيه منتجاتهم وبرامجهم.

وأضاف: يناقش الملتقى تفعيل الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية والمانحة والخيرية على ضوء رؤية السعودية 2030، وتحقيق التعاون المشترك بين الجهات في تفعيل الدور التنموي، والتعريف بأهداف الجهات الخيرية بمكة المكرمة، كما يشهد إبرام عدد من الاتفاقيات المجتمعية.