"جوجل" تضيف 37 تطبيقاً جديداً لخدمة الألعاب Play Pass

يتميز التحديث بالكثير من الألعاب .. ولا تتوافر حالياً إلا في أمريكا

بدلاً من شراء مئات التطبيقات الفردية لهاتفك المحمول، تقدم الشركات اشتراكات، حيث تدفع رسوماً شهرية واحدة للوصول إلى جميع التطبيقات التي تريدها، وتم تشغيل Play Pass، وهي خدمة الاشتراك في تطبيقات أندرويد من "جوجل"، وذلك فى سبتمبر الماضي، مع كتالوج يضم أكثر من 350 تطبيقاً.

فيما تواجه الخدمة منافسة شديدة خاصة من شركة أبل التي تمتلك منصة Apple Arcade، لذلك قامت "جوجل" الآن بتوسيع برنامجها لتقديم 37 لعبة وتطبيقاً آخر، فيما تشمل بعض الإضافات أدوات مثل Podcast Republic بدون إعلانات للاستماع إلى البودكاست والراديو، وArtFlow للرسم الرقمي، وCross DJ Pro لمزج المقطوعات الموسيقية الخاصة بك وDiaro من أجل التدوين وتسجيل الملاحظات.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" يتميز التحديث بالكثير من الألعاب الجديدة فهناك لعبة Cut the Rope ومجموعتها، Pinball Flipper Classic، Infinity Loop، Traffix وCytus II، وتتكلف خدمة Play Pass نحو 4.99 دولار شهرياً ولا تتوافر حالياً إلا في الولايات المتحدة، فيما تتوافر نسخة تجريبية مجانية مدتها 10 أيام.