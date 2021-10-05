"الغذاء والدواء": ألواح التقطيع من أحد أكثر الأسطح المتسببة في تلوث الغذاء

نصحت باختيار الأسطح غير المسامية مثل البلاستيك أو السيراميك وليس الخشبية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ألواح التقطيع تُعد من أحد أكثر الأسطح المتسببة في تلوث الغذاء، ناصحة باستخدام لوح تقطيع خاص بالمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل؛ لمنع انتقال الميكروبات من الأغذية الخام كاللحوم النيئة والدواجن.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إنه يُفَضَّل استخدامُ الأسطح غير المسامية مثل البلاستيك أو السيراميك لسهولة تنظيفها مقارنة بالأسطح الخشبية.

وأضافت: أن الغسيل يجب أن يكون بالماء الساخن ثم يتم شطفها بالماء النظيف وتجفيفها في الهواء أو بالمناشف الورقية، مع ضرورة استبدالها كل فترة حال تشققها أو تآكلها.

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05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443 01:13 PM

نصحت باختيار الأسطح غير المسامية مثل البلاستيك أو السيراميك وليس الخشبية

"الغذاء والدواء": ألواح التقطيع من أحد أكثر الأسطح المتسببة في تلوث الغذاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن ألواح التقطيع تُعد من أحد أكثر الأسطح المتسببة في تلوث الغذاء، ناصحة باستخدام لوح تقطيع خاص بالمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل؛ لمنع انتقال الميكروبات من الأغذية الخام كاللحوم النيئة والدواجن.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إنه يُفَضَّل استخدامُ الأسطح غير المسامية مثل البلاستيك أو السيراميك لسهولة تنظيفها مقارنة بالأسطح الخشبية.

وأضافت: أن الغسيل يجب أن يكون بالماء الساخن ثم يتم شطفها بالماء النظيف وتجفيفها في الهواء أو بالمناشف الورقية، مع ضرورة استبدالها كل فترة حال تشققها أو تآكلها.

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