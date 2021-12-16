قميص "تاليسكا" يحرمه من اللعب أمام الحزم

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "تاليسكا" عن مباراة فريقه أمام الحزم، بسبب تراكم البطاقات التي كان آخرها في المواجهة التي كسبها فريقه أمام الهلال 2-0، عصر اليوم الخميس، في مؤجلة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



ويواجه النصر نظيره الحزم، الأحد 26 ديسمبر الجاري، على ملعب مرسول بارك في الرياض، لحساب الجولة 14 من الدوري.



ومنح الإيطالي باولو فاليري حكم ديربي الهلال والنصر، اللاعب البرازيلي بطاقة صفراء، بعد أن خلع قميصه خلال احتفاله بهدفه في شباك الأزرق، في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



وتلقى تاليسكا البطاقة الصفراء الأولى في دوري الموسم الجاري، في مباراة أبها ضمن الجولة السابعة، فيما حصل على الثانية في الجولة التاسعة أمام الاتفاق، ومُنح بطاقة صفراء أمام الأهلي في الجولة 13، قبل أن يحصل على الرابعة في مباراة الهلال.