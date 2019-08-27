39 فريقاً فنياً لتحديث المواصفات القياسية السعودية

29 ألف مواصفة لعدد كبير من المنتجات والخدمات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تشكيل 39 فريقاً فنياً بغرض تحديث مشاريع المواصفات القياسية.

وذكرت الهيئة أنها أصدرت ما يزيد على 29 ألف مواصفة قياسية سعودية لعدد كبير من المنتجات والخدمات.

وقال نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي: الفرق الفنية المشكّلة في مختلف القطاعات لإعداد ودراسة وتحديث المواصفات القياسية السعودية، ودراسة مشاريع المواصفات القياسية الدولية باعتبار أن المملكة العربية السعودية عضو عامل ومشارك في العديد من اللجان الفنية الدولية لمنظمات ISO، IEC. OMIL

جاء ذلك خلال ورشة عمل التعريف بالإجراءات الخاصة بإصدار المواصفات القياسية السعودية التي نظمتها الهيئة مؤخراً.

وأكد "الحمادي" حرص الهيئة على تفعيل منهجية الشراكة التي تتبناها مع جميع الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن الفرصة أعطيت لتلك الجهات للتعبير عن آرائها في مشاريع المواصفات القياسية السعودية ومناقشتها بطريقة بناءة وموضوعية لتحقيق التوازن المنشود الذي يؤدي إلى تمثيل تلك المواصفات للاحتياجات الوطنية ودفع عجلة التنمية في مختلف قطاعات المملكة.

من جهته، قال مدير إدارة مواصفات الخدمات المهندس مشاري آل صلاح: إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية يمر بتسع مراحل تبدأ بإدراج مشروع المواصفات في الخطة السنوية، ثم يقوم الفريق الفني بالاطلاع على المراجع الدولية ذات العلاقة.

وأضاف: يعد المشروع الأولي للمواصفة القياسية، ويعرض على الفريق الفني لأخذ المرئيات والملاحظات، ثم يتم توزيع المشروع على الجهات المعنية للدراسة، كما يطرح المشروع لأخذ مرئيات العموم عبر موقع الهيئة، بعدها تقوم كل لجنة فنية بالأخذ في الاعتبار الملاحظات المرئيات وإعداد المواصفة بشكلها النهائي.

وأردف: بعد ذلك، تعقد ورش عمل يتم فيها دعوة كافة الجهات المعنية للاطلاع على مشاريع المواصفات قبل اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم ترفع للمجلس وتعتمد بصيغتها النهائية ويعلن عنها في الجريدة الرسمية وتكون نافذة من تاريخ الإعلان في الجريدة.

وحول مشاريع المواصفات القياسية السعودية المقترح اعتمادها في مجلس إدارة الهيئة رقم 172، قدم المهندس محمد الضويلع عرضاً تفصيلياً لتلك المشاريع شملت مختلف القطاعات، كما قدم المهندس وائل الذياب مدير البرنامج المهني السعودي نبذة تعريفية عن البرنامج والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى إعداد كفاءات وطنية تساعد على سد احتياجات السوق المستقبلية من المهنيين الشباب في مجالات التقييس.