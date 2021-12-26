بين -1 و5 مئوية.. هذه أقل درجات حرارة سجلت اليوم بالمملكة

قبيل الحالة الشتوية الماطرة التي ستؤثر بمناطق عدة بداية من الثلاثاء

سجلت العديدُ من المدن بالمملكة، درجات حرارة متدنية اليوم الأحد تراوحت بين درجة واحدة تحت الصفر و5 درجات مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة المسجلة اليوم كانت بين -1 درجة مئوية بكل من القريات وطريف، و3 درجات بتبوك و5 مئوية بحائل.

وفي وقت سابق اليوم كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته بتعرض معظم المناطق لحالة أجواء شتوية ماطرة ابتداءً من #الثلاثاء المقبل.

وقال المركز: الحالة تشمل مكة المكرمة، والباحة، وعسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل.