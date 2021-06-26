فلسطين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و188 تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.