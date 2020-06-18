وزارة الرياضة تعقد ندوة "نعود بحذر.. خلك مستعد"

تعقد وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الطبية والرياضية وإدارة الأداء الرياضي، الأحد المقبل؛ ندوة عن بُعد بعنوان "نعود بحذر.. خلك مستعد".

وستستعرض الندوة كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة التي تضمنها الدليل الإرشادي الصحي الخاص بعودة الأنشطة الرياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة أصدرت قبل أمس الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي الذي يتضمن "بروتوكول" عودة التدريبات الرياضية، و"بروتوكول" المباريات الرياضية، وذلك من أجل رياضة آمنة تحقق السلامة للجميع.

فيروس كورونا الجديد

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 09:10 PM

وزارة الرياضة تعقد ندوة "نعود بحذر.. خلك مستعد"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعقد وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الطبية والرياضية وإدارة الأداء الرياضي، الأحد المقبل؛ ندوة عن بُعد بعنوان "نعود بحذر.. خلك مستعد".

وستستعرض الندوة كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة التي تضمنها الدليل الإرشادي الصحي الخاص بعودة الأنشطة الرياضية.

يشار إلى أن وزارة الرياضة أصدرت قبل أمس الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي الذي يتضمن "بروتوكول" عودة التدريبات الرياضية، و"بروتوكول" المباريات الرياضية، وذلك من أجل رياضة آمنة تحقق السلامة للجميع.

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فيروس كورونا الجديد

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