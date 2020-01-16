سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير

قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.