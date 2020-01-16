سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير

قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

سفارة المملكة العربية السعودية كولومبو سريلانكا

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16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 10:33 AM

قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية

سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

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