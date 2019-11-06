القيادة تتلقى برقيتي تهنئة من ولي عهد البحرين بمناسبة التوقيع على "اتفاق الرياض"

ثمن دور السعودية المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب في برقيته عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, في إعادة الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن الشقيق، مشيراً إلى أن قيادة المملكة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، تعد الأساس في إنجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها المرجوة.

وأشار إلى ما تضطلع به المملكة العربية السعودية من دور محوري إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن يسفر اتفاق الرياض عن توحيد الصف اليمني لمواجهة ما يهدد اليمن من مخاطر وتحديات، والعمل معاً لمعالجة آثار الانقلاب الحوثي، والتصدي لكل ما يهدد وحدة اليمن واستقراره.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين؛ هنأه فيها بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض، مشيداً بجهود سموه التي كان لها دور رئيس بتحقيق هذا الإنجاز بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن، وتحقيق الوحدة بين كافة أبناء الشعب اليمني.