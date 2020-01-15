طلب كويتي متزايد لزيارة أبها.. وطيران مباشر لأول مرة

يبدأ الشهر القادم وبمعدل 3 رحلات أسبوعية

كشفت شركة طيران الجزيرة الكويتية عن تدشين أول خط رحلات مباشرة إلى أبها في شهر فبراير القادم تلبية للطلب المتزايد من الكويتيين والأجانب لزيارة المدينة وخاصة في موسم الأمطار والضباب وستسير الناقلة الكويتية 3 رحلات أسبوعية.

ويعتبر هذا الخط هو أول خط مباشر بين الكويت ومدينة أبها المعروفة بمعالمها الجبلية وطبيعتها الفريدة والمناظر الخلابة وقمم الجبال المحيطة بها.



وستكون أبها هي المحطة الخامسة لطيران الجزيرة الكويتي بعد الرياض وجدة والدمام والطائف.



يذكر أن مدينة أبها تدشن فعاليات على مدار العام مثل مهرجان أبها الصيفي والأنشطة الرياضية والمعارض وتمتلك المعالم البارزة مثل مسجد أبها الكبير وفندق قصر أبها وجبال عسير وغيرها والمنتزهات الجبلية.