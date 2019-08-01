23 قتيلًا ومصابًا في هجوم عدن.. أنباء عن مصرع اليافعي و"الحوثي" يتبنى

استهدف مركزًا للشرطة في العاصمة اليمنية المؤقتة بصاروخ باليستي و"مسيرة"

أسفر الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزًا للشرطة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم، عن مقتل 3 من عناصر الشرطة وإصابة أكثر من 20 شخصًا بينهم مدنيون.

ووقع الانفجار في مدينة الشيخ عثمان الواقعة في حي عبدالعزيز بمدينة عدن جنوبي اليمن، وأعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية تبنيها الهجوم على معسكر الجلاء بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادرها، مقتل العميد منير اليافعي قائد قوات الدعم والإسناد في عدن.

وأكد شهود عيان سماع أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان لنقل جرحى، وأظهرت الصور الأولية أضرارًا بالغة بالمباني المجاورة لموقع الانفجار.