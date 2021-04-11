الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات جدة، والليث، ورابغ.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.
مع تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات جدة، والليث، ورابغ.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.