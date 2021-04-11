الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على جدة والليث ورابغ

مع تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرّمة اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية، تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظات جدة، والليث، ورابغ.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.