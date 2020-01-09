في افتتاح الجولة 14 من الدوري.. الفيحاء يقتل فرحة العدالة

لحق الفيحاء بالتعادل في الوقت بدل الضائع (د93) أمام مستضيفه العدالة، بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في افتتاح الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

جاء هدف العدالة عند الدقيقة 65 عن طريق اللاعب آليوسيسه، وعدل النتيجة للفيحاء البديل نواف الصبحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع 93.