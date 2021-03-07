الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق حملته الوطنية "ابدأ الآن".. لتعزيز ممارسة الرياضة في جميع أنحاء المملكة

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع حملة توعوية جديدة تحت شعار "ابدأ الآن" من أجل تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع في المملكة على المشاركة في الأنشطة البدنية، إذ تدعو الحملة الأفراد من مختلف الأعمار والقدرات والخلفيات إلى المضي قدماً نحو تعزيز لياقتهم البدنية، وتوظيف طموحهم وشجاعتهم، وإبداعهم، وقوة إرادتهم، لإيجاد الحافز والوسائل من أجل تحسين صحتهم.

وتم تصميم سيناريوهات مختلفة للحملة الوطنية الرياضية تجسد دور مجموعة متنوعة من أفراد المجتمع، أُنشئت للوصول إلى مختلف القدرات والأعمار كجزء من حياتهم اليومية على امتداد المملكة. فإذا كنت بحاجة إلى نشاط بدني تمارسه خلال عملك اليومي من وراء المكتب، أو إذا كنت ترغب في أن تكون أكثر نشاطاً مع أحفادك، أو تريد تشجيع أطفالك على ممارسة رياضة جديدة، أو تسعى لإيجاد قوة الإرادة للتغلب على الصعوبات التي تحول دون ممارستك الرياضة، وسواء كنتِ أماً عاملة، أو جداً أو جدّة، أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو رياضيًا متمرساً، تدعوك حملة "ابدأ الآن" إلى عقد العزم وأخذ المبادرة، كي تكون جزءًا من مجتمع أكثر صحة وسعادة في المملكة.

وبصفته ملتزماً في تعزيز الصحة واللياقة البدنية، والرفاهية الصحية في المجتمع، سهل اتحاد الرياضة للجميع أكثر من أي وقت مضى، المشاركة في الأنشطة الرياضية سواء بشكل فردي أو جماعي، وذلك من خلال تطبيق الرياضة للجميع للهواتف الذكية، الذي تم إطلاقه في يوليو العام الماضي، عبر منصتي "أندرويد" و "أي أو أس"، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء وإدارة مجموعات رياضية مجتمعية، وتنظيم الفعاليات، ودعوة المتابعين الى تشجيع المشاركة المجتمعية، والتعرف على فعاليات ومجموعات رياضية أخرى.

كما يتيح التطبيق للمستخدمين مزامنة وربط أجهزة تتبع اللياقة البدنية مثل "أبل واتش"، و"غوغل فيت" و"فيت بيت"، وسامسونغ هلث"، مما يمكنهم من الوصول إلى مجموعة واسعة من النشاطات داخل التطبيق، كالانضمام إلى تحديات في مجموعات رياضية، وخلق التحديات الخاصة بهم.

ومن خلال إتاحة الأنشطة البدنية أمام الجميع في أي زمان ومكان، يُوفر كل من تطبيق الرياضة للجميع وحملة "ابدأ الآن"، أسلوب حياة جديدة، عبر إعطاء الناس الأدوات اللازمة والدافع الذي يحتاجونه لوضع وتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. ويُظهر مقطع الفيديو المرفق، وهو واحد من خمسة فيديوهات تم تطويرها لحملة "ابدأ الآن"، مثالاً واحدًا على كيفية إحداث الحملة أثرًا إيجابياً في حياة الناس.

وبهذه المناسبة، علق رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود: "إن عمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من أجل إلهام أفراد المجتمع وتشجيعهم وتسهيل وصولهم إلى الصحة وااللياقة على امتداد المملكة العربية السعودية، يتحقق من خلال قفزة نوعية أخرى مع إطلاق هذه الحملة الجديدة".

ولفت الأمير خالد إلى أن "الدعم الذي يقدمه تطبيق الاتحاد للأفراد عند بدء أو متابعة مسيرتهم في اللياقة البدنية، له أهمية كبيرة؛ إذ إنه يمنح شعورًا بالانتماء للمجتمع، ويوفر سهولة الوصول إلى مجموعة من تحدياتٍ وفرصٍ تم تصميمها من قبل المستخدمين أو من قبل الاتحاد".

وأضاف رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: "لا يوجد وقت مناسب أكثر من اليوم كي تبدأ، وتخطو خطوتك التالية نحو حياة أكثر صحة ولياقة".