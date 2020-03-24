وصلوا حديثاً.. "كورونا" يغزو 4 جنود من حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

اخضاع 1500 عسكري للفحص

أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف.

وأوضح الحلف في بيان أوردته "رويترز"، أن الجنود وصلوا حديثًا إلى البلاد وكانوا بمنشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص.

وأضاف أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثًا إلى أفغانستان.

فيروس كورونا الجديد

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24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 05:24 PM

اخضاع 1500 عسكري للفحص

وصلوا حديثاً.. "كورونا" يغزو 4 جنود من حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف.

وأوضح الحلف في بيان أوردته "رويترز"، أن الجنود وصلوا حديثًا إلى البلاد وكانوا بمنشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص.

وأضاف أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثًا إلى أفغانستان.

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فيروس كورونا الجديد

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