وصلوا حديثاً.. "كورونا" يغزو 4 جنود من حلف شمال الأطلسي في أفغانستان

اخضاع 1500 عسكري للفحص

أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف.

وأوضح الحلف في بيان أوردته "رويترز"، أن الجنود وصلوا حديثًا إلى البلاد وكانوا بمنشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص.

وأضاف أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثًا إلى أفغانستان.