"هيئة الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

قالت: مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات المسموح باستخدامها

فنّدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، الشائعات المتداولة حول الشعيرية سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان أو لها آثار سلبية خطيرة.

وأوضحت الهيئة أنه لم يثبت أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة (E-621)؛ مضيفة: تعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الفنية السعودية تسمح باستخدام مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية التي يُرمز لها بـ"E-621"؛ حيث إنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافًا غذائيًّا.

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18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 10:47 AM

قالت: مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات المسموح باستخدامها

"هيئة الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

خالد علي

الرياض

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فنّدت هيئة الغذاء والدواء السعودية، الشائعات المتداولة حول الشعيرية سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان أو لها آثار سلبية خطيرة.

وأوضحت الهيئة أنه لم يثبت أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة (E-621)؛ مضيفة: تعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة الفنية السعودية تسمح باستخدام مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية التي يُرمز لها بـ"E-621"؛ حيث إنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافًا غذائيًّا.

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