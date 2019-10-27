"بناء" تطلق "عناية" لرعاية 22 يتيمة من سن 10 إلى 12 عامًا

لتزويدهن بالمهارات الحياتية خلال 3 أشهر

أطلقت جمعية "بناء" لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي؛ برنامج "عناية"، لرعاية 22 فتاة من منتسباتها، تتراوح أعمارهن بين الـ10 إلى 12 عامًا.



ويستمر البرنامج ثلاثة أشهر، ويقدم للفتيات ساعات تدريبية معتمدة في مجالات عدة؛ معرفية ومهارية وأخرى لغرس القيم.



وقال عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية "بناء"، عبدالله بن راشد الخالدي: إن البرنامج يهدف إلى تطوير الفتيات المشاركات، وصقل مواهبهن، وتزويدهن بالمهارات الحياتية.



وأضاف: ينقسم البرنامج إلى أربعة محاور رئيسة: (إيماني، قيمي، اجتماعي، مهاري).



وأوضح أن هذه المحاور اختيرت بعناية من أصحاب التخصص لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج للمشاركات.



وعبر عن تطلعه -بإذن الله- أن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية لبناتنا المشاركات، وسببًا في تميزهن وتطوير قدراتهن وتنمية مهاراتهن.



ولفت "الخالدي" إلى أن البرنامج يأتي بالشراكة مع أوقاف الضحيّان، إحدى مبادرات اتفاقية تعميق أثر القطاع غير الربحي في مجال رعاية الأيتام، مقدمًا الشكر والتقدير للشركاء على مساندتهم لجمعية "بناء"، لتنفيذ برامجها وخدمة المنتسبين لها من أسر الأيتام بالمنطقة الشرقية.