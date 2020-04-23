"متحدث التجارة" يؤكد: سجلت أعلى معدلات الوفرة في الأسواق ومتابعة مستمرة للأسعار

90 ألف جولة تفتيشية.. والتأكد من استمرار سلاسل الإمداد

أكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدّات فيروس كورونا؛ أنها سجلت أعلى معدّلات الوفرة في الأسواق، ولله الحمد والمنة، وهذه الوفرة استعدّت لها الوزارة من قبل ستة أشهر.



وأضاف الحسين: هذه الوفرة قامت من خلال جولات تفتيشية بعدد 90 ألف جولة، والرقابة على الأسعار وفق اللوحة الإلكترونية، والتأكد من استمرار سلاسل الإمداد ووصوله إلى الأسواق.



وتابع: يتم الوقوف على المنشآت وصول الإمدادت إلى المستهلكين، ويتم إخضاع السلع للرقابة الشديدة ومقارنتها بدول الجوار ووجود استقرار، وهناك انخفاض في أسعار بعض السلع وارتفاع في بعضها، والوزارة تقوم على ضبط هذا الارتفاع ومنع التلاعب في الأسعار، وأغلبها تلاعب في الأسعار، وبلغت 9000 مخالفة تلاعب.



وشدد على أن الرقابة من قبل فرق وزارة التجارة لا تنام ولا تهدأ ليلًا ونهارًا، وسجلت بلاغات بارتفاع بنسبة 400% على المتاجر الإلكترونية؛ ومنها 30 ألف بلاغ في تأخير وصول السلع إلى أصحابها، والتجارة تتابع هذه المتاجر وتتابع وصول السلع إلى المتسوقين، وقد يتأخر نظرًا للظروف الاستثنائية الحاصلة.



وأردف: ويحقّ للزبون استرداد مبلغ الشراء حسب الشروط وبأي وسيلة دفع عن طريق مدى، في مدة لا تتجاوز 14 يومًا.

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