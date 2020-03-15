"صحة تبوك": حالة إصابة بكورونا بأحد المراكز الصحية.. "شائعة"

دعت إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت "صحة تبوك" أنه لا صحة لما يتم تداوله ونشره من تسجيل صوتي عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز الصحية بمنطقة تبوك.


ودعت "الصحة" الجميع إلى التواصل‎ معها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تبوك وزارة الصحة صحة تبوك فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:09 PM

دعت إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

"صحة تبوك": حالة إصابة بكورونا بأحد المراكز الصحية.. "شائعة"

بدر الجبل

تبوك

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أكدت "صحة تبوك" أنه لا صحة لما يتم تداوله ونشره من تسجيل صوتي عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز الصحية بمنطقة تبوك.


ودعت "الصحة" الجميع إلى التواصل‎ معها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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تبوك وزارة الصحة صحة تبوك فيروس كورونا الجديد

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