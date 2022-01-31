عمومية "الكهرباء" توافق على بيع ونقل كامل حصصها في السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة

فوّضت مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة السعودية للكهرباء، في اجتماعها أمس بتاريخ 30 يناير 2022، على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" إلى ملكية الدولة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الجمعية وافقت على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

ووافقت الجمعية العمومية على التصويت على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة وبنك الخليج الدولي، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ 500 مليون ريال.

كما وافقت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.