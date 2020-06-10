"الجامعة الإسلامية" تدخل تصنيف QS لأفضل 1000 جامعة عالمياً

في إنجاز أكاديمي للمرة الأولى

حققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إنجازاً أكاديمياً جديداً بدخولها لقائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم للمرة الأولى، وفق تصنيف (QS) العالمي للجامعات لعام 2021م، والذي أعلن عنه اليوم الأربعاء.

وجاءت الجامعة في المراكز من 801-1000 عالمياً، وفي المرتبة الـ 40 عربياً، وفي المرتبة السابعة محلياً من بين 10 جامعات سعودية دخلت التصنيف العام الحالي.

وهنأ رئيس الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، منسوبي الجامعة، على هذا الإنجاز الذي واصلت فيه الجامعة تفوقها وتميزها بوصولها لتحقيق إنجاز عالمي جديد.

وأوضح أن ذلك الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود الجامعة التعليمية والأكاديمية والبحثية منذ تأسيسها قبل ستة عقود، على يد الملك سعود بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وصولاً إلى ذلك العهد الزاهر، الذي تحظى فيه بعناية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ودعم ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأوضح الدكتور "العتيبي" أن دخول الجامعة الإسلامية للتصنيف العالمي للمرة الأولى يُحمّل الجامعة مسؤولية أكبر للاستمرار والمحافظة على التميّز لتبقى الجامعة في الصدارة، بإذن الله، من خلال جهود منسوبيها: أساتذة وموظفين وطلاباً، وبما يتفق مع دورها ومكانتها العالمية ورسالتها الإنسانية التي يحملها طلابها وخريجوها من أنحاء العالم، وبما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.

ويعتمد تصنيف الجامعات العالمي (QS) في ترتيب الجامعات على ستة معايير هي: جودة البحث العلمي 40%، ومعدل النشر لكل عضو هيئة تدريس 20%، وتوظيف الخريجين 10%، والنظرة العالمية للجامعة 5%، ونسبة الطلبة الدوليين لمجموع الطلبة 5%، وجودة التعليم 20%.