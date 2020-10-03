"الصحة": تسجيل 419 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 626 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، تسجيل 419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 335997 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 626 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 320974 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4850 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10173 والحالات الحرجة 954 حالة.