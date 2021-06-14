"البيئة" تستعد لتنظيم المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية

وقّعت مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا الشأن

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات بهدف تنظيم المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية BIOFACH SAUDI ARABIA.

وقّع المذكرة عن الوزارة المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام أحمد المسيند، وعن الشركة بلال البرماوي.

وتستهدف مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في تنظيم المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية الذي سيقام يوم الاثنين 29 نوفمبر 2021، ويعد أكبر تجمع للمنتجات العضوية في المنطقة، ونقطة جذب استثمارية حقيقية للقيام بأعمال تجارية مع كبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية.

ويهدف المعرض إلى إرساء موقع السعودية الريادي في مجال الزراعة العضوية، والترويج عالميًّا لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ونشر الوعي بأهمية أسواق المنتجات العضوية، وتفعيل الاستفادة منها بوصفها مشاريع واعدة في السعودية، إضافة إلى دعم مجتمع المنتجات العضوية المحلي، وتمكين الشركات الناشئة، وإظهار الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات، واستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، إلى جانب نقل الخبرات والتجارب العلمية والعملية لتحسين استدامة هذا المجال، وحل التحديات التي تواجهه حاليًا.