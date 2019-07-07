أخضر القوى ينهي مشاركته العربية بخمس ميداليات

أنهى المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته الناجحة في منافسات البطولة العربية السابعة لألعاب القوى للناشئين التي استضافها ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة التونسية تونس بتحقيقه "خمس ميداليات "ثلاث ذهبيات، فضية واحدة، برونزية واحدة".



وشهد اليوم الختامي الأحد تحقيق الأخضر ثلاث ميداليات، كانت البداية عن طريق العداء علي الماس بعد أن حصل على ذهبية سباق 200م بعد أن جاء أولاً بزمن شخصي جديد 20:72 ثانية محطماً الرقم العربي بالسباق، وأفضل ثاني رقم عالمي هذا الموسم، إضافة لتحطيم الرقم السعودي المسجل باسم سالم اليامي قبل عشرين عاماً، ونال الميدالية السعودية الثانية العداء عنبر الزهراني بحصوله على فضية سباق 200م بعد أن حل ثانياً في السباق بزمن شخصي جديد وسابع أفضل رقم عالمي 21:02 ثانية.



واختتم الأخضر ميداليات اليوم الأخير بانتزاع فريق التتابع المتنوع ذهبية السباق بعد أن جاء أولاً، ليرفع رصيد الأخضر إلى خمس ميداليات بعد أن حقق العداء علي الماس ذهبية سباق 100م في اليوم الأول للبطولة، فيما كانت برونزية العداء عنبر الزهراني في سباق 400م في اليوم الثاني.



وشهدت البطولة تفوقاً عالياً للعداء علي الماس ألذي حقق ثلاث ذهبيات، ذهبيتا سباق 100م، 200م، وذهبية التتابع المتنوع مع زملائه عنبر جمعان وعبدالرحمن عايض وسلطان الكعبي.

وعقب نهاية البطولة قدم رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني مكافآت مالية من الاتحاد للاعبين تقديراً لهم ولما حققوه.