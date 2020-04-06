"متحدث الصحة" يحذر من خطورة أي تجمع داخل المنزل أو خارجه

أكد أهمية التباعد الاجتماعي والالتزام بالمنزل

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التحذير من أي تجمع، لا في المنزل ولا خارجه، مؤكداً في هذا الصدد أهمية التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار الوقاية من عدوى فيروس "كورونا".

وتفصيلاً، قال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات "كورونا": "نذكّر الجميع بتوصيات مهمة جداً؛ السلوكيات الصحية خاصة غسل اليدين بشكل مستمر، والتباعد الاجتماعي، ونعني به أن يكون دائماً بيننا وبين بعضنا مسافات، والبقاء في المنزل لأكبر قدر ممكن، والبعد عن أي وجود خارج المنزل إلا للضرورة القصوى".

كما أهاب متحدث "الصحة" بالجميع الحصول على المعلومات حول جائحة "كورونا" والاستفسارات والمشورة من خلال القنوات الرسمية، وعدم الاستماع لأي شائعات، مشيراً إلى أن هذه الخدمات يمكن الحصول عبر مركز الاتصالات التابعة لوزارة الصحة "937" على مدار الساعة أو عبر تطبيق "موعد" للقيام بالتقييم الذاتي.