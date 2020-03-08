جامعات سعودية تعلن تعليق الدراسة وتفعيل "التعلُّم عن بُعد"

باستثناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين

قررت جامعات سعودية عدة تعليق الدراسة لطلابها وطالباتها تماشيًا مع قرار وزارة التعليم الذي تم اتخاذه كإجراء وقائي للحماية من فيروس كورونا وانتشاره.

جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز

وعلَّقت جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدراسة مؤقتًا وفقًا لقرار وزارة التعليم، ابتداء من يوم غد الاثنين ٢٠٢٠/ ٣/ ٩م حتى إشعار آخر.

وأكدت "الجامعة" أن التعليق يخص الطلاب والطالبات فقط، وعلى أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعة الحضور، ومتابعة مهامهم الوظيفية، والتنسيق في إجراءات التعليم عن بُعد.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

قررت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعليق الدراسة فيها لجميع الطلاب بدءًا من يوم الاثنين 14 رجب 1441هـ حتى إشعار آخر.

جامعة الملك عبدالعزيز

كذلك أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تعليق الدراسة، وأنه يشمل الطلاب والطالبات فقط، مع استمرار عمل الهيئة التعليمية والإدارية للعمل على دعم برامج التعليم عن بُعد والبلاك بورد حسب المتبع، مع الحرص على تعزيز وسائل السلامة، وإلغاء البصمة للموظفين، واتخاذ الاحتياطات كافة لسلامة الجميع بإذن الله.

جامعة جدة

وأوضحت جامعة جدة أنها ستقوم بتطبيق التعليم الافتراضي لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك اعتمادًا على قرار وزارة التعليم تعليق الدراسة بدءًا من يوم غد الاثنين 9-3-2020م، الموافق 14-7-1441هـ، حتى إشعار آخر؛ وذلك تعزيزًا لإجراءات الدولة الوقائية من مرض كورونا.

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

بدورها، أكدت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توقُّف الامتحانات من بدء تعليق الدراسة غدًا الاثنين ٩ مارس، ويتم تحديد مواعيد الامتحانات لاحقًا عند استئناف الدراسة. مشيرة إلى أن طلاب وطالبات الامتياز هم ممارسون صحيون، يطبِّقون في المستشفيات، وينطبق عليهم ما ينطبق على العاملين في المستشفى، ولا يشملهم قرار التعليق للدراسة.

واكتفت بقية الجامعات السعودية بإعادة تدوير تغريدة وكالة الأنباء السعودية "واس" عن قرار تعليق الدراسة، التي تضمنت شمولها الجامعات.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد صرح في لقاء مع قناة العربية بأن قرار تعليق الدراسة في الجامعات متروك لمديري الجامعات نظرًا لارتباط الطلاب والطالبات بجداول دراسية ومحاضرات، وأن مديري الجامعات مَن سيقومون بترتيب ذلك مع أعضاء هيئة التدريس.

بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري أن قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم الجامعي يشمل الطلاب والطالبات في جميع المراحل، بما فيها البكالوريوس والدراسات العليا، أما أعضاء هيئة التدريس والموظفون من فنيين وإداريين فقرار تعليق الدراسة عائد لصلاحية مديري الجامعات.