عسكر ميانمار يتعقّبون المتظاهرين حتى قبورهم.. ويطلقون النار على جنازة محتج

إدانات دولية لإراقة دماء المدنيين

فتحت قوات الأمن في ميانمار النار، اليوم (الأحد)، على أشخاص تجمعوا في جنازة متظاهر، من 114 متظاهراً قتلوا أمس في أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط).

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة شهود عيان أنه لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا في إطلاق النار على الجنازة في بلدة باجو بالقرب من العاصمة التجارية يانجون.

من جانبها قالت امرأة تدعى آي، كانت في خدمة ثاي مونج مونج، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عامًا، وأصيب برصاصة أمس: "بينما كنا نغني له أغنية الثورة، وصلت قوات الأمن لتوها وأطلقت النار علينا، وهرب الناس بمن فيهم نحن، عندما أطلقوا النار".

من ناحيتهم بيّن شهود أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار اليوم في حوادث منفصلة في أماكن أخرى.

وأثارت إراقة الدماء إدانة غربية متجددة، وذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار أن الجيش ينفذ قتلًا جماعيًّا، ودعا العالم إلى عزل المجلس العسكري ووقف وصوله إلى الأسلحة.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن احتجاجات واسعة النطاق في يانغون أو في مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، التي تحملت العبء الأكبر من الضحايا أمس.