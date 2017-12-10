عرض سيارة "مورجان" المفضلة للسيدات في معرض ​"​جلف كونكورس​"​ بدبي

لسلاسة قيادتها ومنظرها​ الاستقراطي الجميل

عرض نادي ​ا​لسيارات ​"المميزة" للسيدات في دبي، سيارة ​"​مورجان ايرو 8​"​ موديل العام 2010 في الدورة الثانية من معرض جلف كونكورس للسيارات الكلاسيكية والرياضية ​المقام حالياً في فندق برج العرب في مدينة دبي.

​وتعد هذه السيارة كما يقول محبو السيارات هي المفضلة للسيدات؛ لسلاسة قيادتها، وديكوراتها، وإكسسواراتها، ومنظرها الاستقراطي الجميل، وسهولة صيانتها رغم سعرها المرتفع.

و​أنتجت هذه السيارة لأول مرة عام 2001، واستمر إنتاجها بنسخ متنوعة ومختلفة حتى عام 2015، وتحتوي على محرك سعة 4400 لتر من إنتاج بي إم دبليو، تم استبدال بمحرك سعة 4800 لتر من إنتاج بي إم دبليو أيضاً عام 2007.

و​تعتبر شركة مورجان موتور​، ​واحدة من شركات السيارات الأكثر شعبية في العالم،​ و​يعود تاريخ هذه الشركة البريطانية إلى عام 1909، عندما بدأت بإنتاج سيارة بثلاث عجلات، وفي عام 1936 أطلقت أول موديل بأربع عجلات، ومنذ ذلك الحين واصلت مورجان تطوير العديد من السيارات المبتكرة ذات الطابع المميز والجودة العالية.