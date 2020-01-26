"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا

استعرضا مجالات التعاون المشترك إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشواي.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.


حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الرياض شيرلي بوتشواي

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 02:44 PM

استعرضا مجالات التعاون المشترك إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين

"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشواي.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.


حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الرياض شيرلي بوتشواي

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