"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا

استعرضا مجالات التعاون المشترك إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشواي.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.



حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.