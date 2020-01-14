الرائد يرمم دفاعاته بـ"عقيل" و"فواز"

أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع فواز فلاتة لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد الجديد للاعب القادم من القادسية لمدة سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

كما أعلن النادي تعاقده مع عقيل بلغيث لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد اللاعب القادم من الفيصلي سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 32 عاماً.

ويحتل الرائد المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن فريق الأهلي الثالث.