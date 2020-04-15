"السياحة" تعلن 8 خطوات لاستخراج تراخيص التنقل للعاملين بالفنادق

دشنت منصة إلكترونية للحصول على الترخيص في أقل من دقيقتين

أعلنت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، عبر منصتها في موقع تويتر خطوات حصول العاملين في جميع وحدات الإيواء الفندقي في خطوات معدودة عبر تدشين منصة إلكترونية خاصة بتمكين منشآت الإيواء السياحي والفنادق من استخراج تراخيص تنقّل للعاملين في القطاع أثناء منع التجول، عبر الرابط :‪online.mt.gov.sa/Mashhad/.

وفي التفاصيل، توفر المنصة الإلكترونية الحصول على التصريح في 8 خطوات لا تستغرق أكثر من دقيقتين ولابد من استيفاء الأوراق وتلبي المنصة كافة متطلبات المنشأة والعاملين.