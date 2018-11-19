البحرين: خطاب خادم الحرمين قدم صورة للمبادئ الأصيلة والقيم الثابتة للمملكة

أكدت أن السعودية كانت وستظل نموذجًا في ترسيخ العدالة والمساواة والإنصاف

أشادت البحرين بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكدت أن الخطاب قدّم صورة جلية للمبادئ الأصيلة والقيم الثابتة التي تلتزم بها المملكة، ويؤكد أنها كانت وستظل نموذجًا في ترسيخ العدالة والمساواة والإنصاف وفي تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وفي نهجها والتزامها بدعم ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في تجاوز أزماتها ومواصلة جهود التنمية فيها لأجل رخاء وازدهار شعوبها؛ تجسيدًا لريادتها العربية والإسلامية ومسؤولياتها الدولية.

وأكدت مملكة البحرين أنها بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكما كانت على امتداد تاريخها؛ ستظل جنبًا إلى جنب وفي صف واحد مع المملكة العربية السعودية في مساعيها الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وفي وجه كل من يحاول استهدافها بأي صورة كانت.

وجددت مملكة البحرين عميق تقديرها وامتنانها للإسهامات العظيمة والمبادرات النبيلة التي لا تتوانى المملكة العربية السعودية أبدًا عن إنجازها عبر تاريخها وتحرص بكل قوة على استمرارها، وتؤكد ما تضطلع به من دور محوري فاعل في ضمان الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة والعالم كله، وإرساء نموذج بناءً للعلاقات الدولية يقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي الذي يعود بالنفع على الجميع.

