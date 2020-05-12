لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها بإطلاق سراح أكثر من 130 مستفيدًا

رفع أمير المنطقة عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين على تلك اللفتة الأبوية الكريمة

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح أكثر من 130 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في سجون المنطقة الثلاثة.

ورفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجياً أن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة له في الحياة.