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بين لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة وعدة جهات للتكامل في عدة مجالات

نائب أمير مكة يشهد توقيع مذكرات تفاهم تستهدف تعزيز وتمكين دور الأسرة

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شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اليوم؛ توقيع مذكرات تفاهم بين لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة وعدة جهات، تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بينها.



ووقّع الاتفاقيات مع: لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة، جامعات أم القرى، والملك عبدالعزيز، وجدة، كذلك إدارات تعليم مكة وجدة والطائف؛ وتهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتمكينها من الإسهام في بناء المجتمع والحفاظ على ثوابته وهويته الوطنية، كذلك تنظيم الحملات التوعوية والدورات التدريبية، وإجراء الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسلوكية، وتأسيس المبادرات، إضافة لدعم أبناء وأسر الشهداء.



كما وقعت اللجنة اتفاقية مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون الصحية بالمنطقة، وجمعية مودة، وتهدف لتعزيز دور الأسرة وتثقيفها، ودراسة احتياجات الأسرة والقضايا الاجتماعية، وإطلاق مبادرات تنموية، وإقامة الملتقيات والمنتديات والفعاليات، كذلك تبادل المعلومات والخبرات في مجال التنمية الأسرية، وإنشاء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن احتياجات وقضايا الأسرة، وتقديم الاستشارات المتخصصة، ودعم البرامج التي تساند الأسرة في مواجهة ضغوطات الحياة.



وتهدف للتكامل في المجالات التوعوية والتثقيفية والوقائية وتعزيز مفهوم الصحة النفسية؛ لدعم الوصول إلى بيئة مجتمعية صحية سليمة، وإطلاق مبادرات تسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة.