لا تبحث عن "رصاصة سحرية".. 5 نصائح عملية للوقاية من "كورونا"

يمكنها المساعدة في منع انتشار الفيروس بين الأصدقاء والعائلة والزملاء

نشر موقع "ساينس ألرت" بعضاً من الأمور العملية التي يمكن القيام بها؛ للمساعدة في الحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، حيث رصد الموقع 5 نصائح للوقاية من "كورونا" عنونها بـ"المسافة الاجتماعية" و"استعد في العمل/ المدرسة" و"تدرّب في المنزل"، أما النصيحة الرابعة فهي "اغسل يديك، لا تلمس وجهك، انتبه عند العطاس أو السعال"، والنصيحة الخامسة عنونها الموقع بـ"ابق آمناً".

وتفصيلاً، ففي مقدمة النصائح الخمسة "المسافة الاجتماعية"، مشيراً إلى أنه إذا مرضت، فيجب أن تعزل نفسك عن الأسرة، وأن تتخذ الاحتياطات اللازمة عند رعاية أحبائك المرضى، وأن تمسح الأسطح المشتركة في كثير من الأحيان، مع محاولة ألا تدع أطفالك يضعون أيديهم في فمك.

ولفت الموقع إلى أهمية غسل اليديين، وعدم لمس الوجه، والانتباه عند العطس أو السعال، حيث يُعد غسل اليدين وعدم لمس الوجه وتجنب السعال على الآخرين، بعضاً من الطرق الرئيسة التي يمكن من خلالها المساعدة على تقليل خطر الإصابة بالعدوى وحماية الآخرين أيضاً.

ووفق ما نقلته "سبوتنيك" قال الموقع: "بشكل عام، لا داعي للذعر، ولكن لا تتجاهل الأخبار تماماً، وهذه بعض الخطوات المعقولة والمباشرة التي يمكننا جميعاً اتخاذها؛ للمساعدة في تقليل العبء على الخدمات الصحية في الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "من المهم أيضاً أن تتذكر عدم إلقاء اللوم على الناس عندما ينشرون المرض، فلا توجد رصاصة سحرية ضد الفيروسات، وحتى أفضل الاحتياطات ستقلل فقط من المخاطر".

وأردف "ساينس ألرت": "يعد الابتعاد الاجتماعي فكرة بسيطة جداً، فنحن على اتصال وثيق مع الكثير من الناس، طوال الوقت؛ لذا، يُنصح بتجنب العناق وعدم الالتصاق بالأشخاص في وسائل النقل العامة، ما يمكن أن يغير إلى حد كبير من طبيعة المرض، من كارثة إلى شيء يمكن التعامل معه بسهولة أكبر".

ولفت الموقع إلى أن الأمراض المعدية تتصف بأنها تنتشر بشكل أوسع عندما يكون هناك الكثير من الناس حولها، خاصة في المدارس وأماكن العمل، حيث يُجبر الأطفال والبالغون على البقاء في غرف صغيرة رطبة لوقت طويل.

وقال: "يجب الاستعداد لاتخاذ إجراءات للحد من خطر انتشار المرض، وقد تُغلق المدارس، ولكن ليس جميعها، وليس إلى الأبد، ويمكن تقليل المخاطر على المجتمع من خلال التأكد من بقاء الأطفال في المنزل عندما يكونون مرضى، وفرض قواعد بسيطة مثل غسل اليدين، وفقاً لجدول زمني خلال ساعات المدرسة، وينبغي تطبيق الإجراءات نفسها في أماكن العمل، فإذا كنت موظفاً، خطط للعمل من المنزل. وقد لا تضطر إلى ذلك، لكنها فكرة جيدة".

وأضاف: "في حال كنت رئيساً في العمل، كن واقعياً، وتأكد من حصول العاملين المرضى على إجازة مرضية، واعثر على طرق لمواصلة العمل إذا كان على الموظفين البقاء في المنزل لبعض الوقت، كما يمكن عقد الاجتماعات الضرورية عن بُعد، مع التأكد من عدم اجتماع الأشخاص في مساحات صغيرة بدون تهوية".

يُذكر أن المعلومات المبكرة خارج الصين تشير إلى أن إحدى الطرق التي ينتشر بها فيروس "كورونا"، هي من خلال الأسرة، ومن الواضح الآن أنه من المستحيل أن تكون بعيداً تماماً عن العائلة، ولكن هناك أمور يمكن القيام بها للمساعدة في منع انتشار الفيروس، بين الأصدقاء والعائلة والزملاء.