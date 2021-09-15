نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية العراقي

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم غد الخميس.
يشارك في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بالرياض
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، الذي وصل إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض يوم غد الخميس.