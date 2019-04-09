بقرارٍ من أمير المنطقة.. دماء جديدة بمفاصل محافظات ومراكز القصيم

تضمّن تكليف عدد من الوكلاء والرؤساء.. وهنا تفاصيلها

أصدر أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز؛ قرارًا تضمّن تكليف عدد من الوكلاء ورؤساء المراكز بالمنطقة التي تهدف لتدوير الكفاءات ودفع عجلة العمل والإنجاز وتأهيل الطاقات البشرية.

واشتمل القرار الذي وجّه به سمو أمير منطقة القصيم على تكليف نادر بن فهاد الدوسري بالعمل وكيلًا لمحافظة البكيرية، وتكليف نايف بن محمد بن عبدالله بن حجاج بالعمل وكيلًا لمحافظة البدائع، وتكليف ناصر بن حمد بن عبدالله الناصر بالعمل وكيلًا لمحافظة الأسياح، وتكليف فهد بن محمد بن فهد الصقيه بالعمل رئيسًا لمركز القوارة، وتكليف محمد بن إبراهيم بن ناصر السعوي بالعمل رئيسًا لمركز المليداء، وتكليف محمد بن إبراهيم بن محمد الزمام بالعمل رئيسًا لمركز قصيباء.

من جانبه أعرب المكلّفون عن شكرهم وتقديرهم واعتزازهم بهذه الثقة من قبل سمو أمير منطقة القصيم، سائلين الله تعالى أن يعينهم على أداء المهمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، واعدين بتقديم مزيد من العطاء وبذل الجهود، مستنيرين بتوجيهات أمير منطقة القصيم ونائبه لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن.