معهد الإدارة العامة يستحدث 4 برامج للدبلوم بعد الجامعي متوافقة مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030

القحطاني: تهدف إلى تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية.. الحربي: تم تصميمها وتطويرها وفقاً لسوق العمل

استحدث معهد الإدارة العامة، أربعة برامج إعدادية جديدة للدبلوم بعد الجامعي، موجهة لخريجي الجامعات، وبرنامجاً واحداً موجهاً لما بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيبدأ المعهد في تنفيذها مطلع العام التدريبي القادم.

وأشار مدير عام المعهد الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات الأجهزة الحكومية من الكفاءات والموارد البشرية الوطنية، وتأهيلها علمياً وعملياً، والارتقاء بكفاءاتها وقدراتها ومهاراتها، والإسهام في إعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل؛ بما يتوافق مع متطلبات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وذلك انطلاقاً من دور المعهد كرائد وشريك متميز في التنمية الإدارية.

وأضح أن البرامج الإعدادية التي استحدثها المعهد والموجهة لخريجي الجامعات هي: الإدارة المحلية، ودبلوم المحاماة التطبيقي، والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، والإحصاء التطبيقي، وإدارة البيانات، بالإضافة إلى برنامج إعدادي خامس هو خدمة العملاء الموجهة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.. كما أشار إلى أن تلك البرامج تهدف إلى إكساب الدارسين الجدارات اللازمة حسب نوعية وطبيعة كل برنامج والفئة المستهدفة منه.

من جانبه، قال نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشؤون التدريب الدكتور بدر بن شجاع الحربي: إن برامج المعهد الإعدادية تتسم بالتفاعل مع متطلبات التنمية؛ حيث يتم تصميمها وتطويرها وفقاً لاحتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وبما يحقق أهداف التنمية الوطنية.

وأكد أن البرامج الإعدادية الجديدة تهدف إلى تطوير الموارد البشرية الوطنية، لإعداد جيل واعد لمستقبل الوطن؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وذكر أن الدارسين سيحصلون عقب اجتيازهم تلك البرامج على شهادة الدبلوم؛ مشيراً إلى أن هناك شرطين عامين لقبول الدارسين بهذه البرامج وهما: إمضاء سنتين على الأقل في الخدمة الحكومية، والحصول على الشهادة العلمية المحددة لكل برنامج، بالإضافة إلى شروط أخرى مختلفة حسب كل برنامج؛ موضحاً أنه سيتم تنفيذ البرامج بنظام الفصلين الدراسيين.

وأكد الدكتور "الحربي" أن المعهد سوف يعلن في القريب العاجل، عن مواعيد التقديم؛ للالتحاق بتلك البرامج التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها -بمشيئة الله- اعتباراً من العام التدريبي القادم 1440/ 1441هـ.