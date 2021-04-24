تعرف على مسجد المقبل الذي يقع ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية

يرجع تاريخ إنشائه إلى ما قبل عام 1378هـ يبعد نحو 10 كم عن مركز مدينة بريدة

يقع مسجد محمد المقبل التاريخي بحي البصر، غرب مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم شمال مدينة الرياض، ويرجع تاريخ إنشاء المسجد إلى ما قبل عام 1378هـ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية التي تضم 30 مسجدًا في 10 مناطق.

وقام ببناء مسجد محمد المقبل، أو مسجد المنسي القديم كما يسميه البعض، أحد أفراد أسرة المحيميد، وقد كان المسجد أول مسجد بالبصر، وكانت تقام فيه صلاة الجمعة، وآخر من قام بإمامة المسجد الشيخ محمد الصالح المقبل، ومؤذنه الشيخ صالح العبدالعزيز المحيميد الذي ظل يؤذن بالمسجد أكثر من خمسين عامًا.

ويتميز مسجد محمد المقبل الذي يبعد نحو 10 كم عن مركز مدينة بريدة، ببنائه على الطراز النجدي، وقد كان بناؤه من الطين والحجر، وسقفه من خشب الأثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو (430م2)، ويتسع لنحو (88) مصليًا، ويتكون المسجد من: بيت للصلاة، وفناء غير مسقوف، وخلوة أرضية، ودورات مياه، وأماكن للوضوء أضيفت حديثًا، ومستودع.

ويتكون مسجد محمد المقبل التاريخي بعد تطويره في وقتنا الحالي من: بيت الصلاة، وسرحة المسجد، ومصلى للنساء، دورات المياه، وأماكن الوضوء للرجال والنساء، ومستودع، ويتسع لـ(156) مصليًا، وهو جاهز لإقامة الصلاة فيه.